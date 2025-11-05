K26415
Kordz PRO4 est un câble HDMI passif certifié High Speed with Ethernet, conçu pour les liaisons 8K/10K courtes et moyennes. Il assure un transport non compressé à 48 Gb/s et prend en charge HDMI 2.1 et eARC. Sa construction haut de gamme associe conducteurs cuivre OFC, blindages multiples et gaine ignifugée, garantissant fiabilité et durabilité. Les connecteurs en acier, contacts plaqués or et soudure HF assurent robustesse et tenue dans le temps. Testé individuellement et garanti à vie, le PRO4 offre une solution professionnelle fiable de 0,5 à 9 m.