GigaCore O26-I
Le GigaCore O26-I est un switch 40 Gb conçu pour les installations fixes et les tournées audiovisuelles. Il dispose de vingt ports SFP+ (10 Gb/s), quatre ports SFP28 (25 Gb/s) et deux ports QSFP (40 Gb/s) dans un format 1U rack, offrant une connectivité étendue. Son alimentation redondante assure une continuité de fonctionnement. Compatible avec les protocoles audiovisuels avancés, il est adapté aux besoins élevés en bande passante et en connectivité des grandes infrastructures broadcast ou live.