CDE-1922
Le CDE-1922 est un double convertisseur bidirectionnel compact pour le traitement de signaux non compressés 3 G/1,5 G/SD-SDI vers et depuis IP ST-2110 (commutation ST 2022-7 transparente). Il peut gérer jusqu’à quatre flux vidéo HD simultanément : 2 x 3G-SDI vers IP et 2 x IP vers 3G-SDI. L’unité comprend deux encodeurs et deux décodeurs audio fonctionnant simultanément avec 16 canaux audio individuels chacun (L24, 48 kHz, quatre groupes). Le CDE-1922 prend en charge SMPTE ST 291-1 (données auxiliaires), Frame sync (alignement des entrées SDI sur la norme ST 2059) et NMOS (discovery, registration, management et mapping). Côté connectiques, il dispose de deux cages SFP pour émetteur-récepteur LAN media 10 GbE et de deux ports de management RJ-45 1 GbE.