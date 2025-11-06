Formation Technicien vidéo spécialiste PixelHue

Cette formation, organisée en deux niveaux, propose une approche progressive de l’écosystème PixelHue et de ses outils professionnels.

Le niveau Practice aborde la prise en main et la configuration des switchers P20 et Q8, la gestion des couches vidéo, des presets et des transitions, ainsi qu’une introduction à PixelFlow et à l’affichage Multiviewer.

Le niveau Advanced traite du perfectionnement technique :

gestion multi-écrans, automatisation des workflows avec PixelFlow, synchronisation des équipements et dépannage en situation de production live.

L’ensemble vise à fournir une compréhension approfondie des solutions PixelHue et de leur utilisation dans la gestion d’événements audiovisuels.