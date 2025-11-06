sonomag
SATIS 2025 – Prolights

6 Nov 2025 | News Lumière & Vidéo

Série EclExpo Flood IP

Les EclExpo Flood IP sont des asymétriques IP65 compacts à large ouverture conçus pour des applications en intérieur et extérieur, comme une alternative LED de haute qualité aux projecteurs asymétriques traditionnels équipés de lampes tungstène, CDM ou HMI. Équipés de sources LED de 150 ou 300 W, ils se déclinent en une version blanc variable de 2 700 à 6 500 K et une version RVB + blanc chaud, chacun affichant de très hautes valeurs d’IRC, R9, TLCI et TM30, les rendant aussi utilisables en théâtre, broadcast et TV. Ils se contrôlent en DMX RDM, DMX HF (module CRMX intégré) et peuvent aussi se piloter manuellement grâce à deux encodeurs rotatifs très simples à manipuler.

