Bolero Mini

Le Bolero Mini est un boîtier sans fil compact et léger développé par Riedel. Il intègre la technologie ADR (Advanced DECT Receiver), conçue pour assurer une transmission fiable dans des environnements RF complexes. Ce modèle combine les fonctionnalités principales du système Bolero avec un format réduit, pesant moins qu’un smartphone. Il est destiné aux applications nécessitant une grande mobilité, comme les productions scéniques ou encore les opérations techniques de montage.

DSP-1216HL

Le DSP-1216HL est un SmartPanel série 1200 au format bureau. Compact et conçu pour un usage professionnel, il sert d’interface multifonctions pour les domaines de l’événementiel, du spectacle vivant et de la télévision. Le SmartPanel regroupe plusieurs fonctions — intercom, contrôle et monitoring audio — au sein d’une même interface, afin de simplifier l’organisation du poste de travail et la gestion du matériel.

SimplyLive Flex

SimplyLive est une suite logicielle modulaire de réalisation, replay et streaming vidéo. Avec l’introduction du modèle de licences « Flex », Riedel permet aux utilisateurs d’adapter leur outil de production à leur besoin opérationnel et financier, qu’ils soient sur site, à distance ou sur le cloud. Ils peuvent désormais choisir parmi une gamme d’options matérielles et de modèles de déploiement tout en bénéficiant d’une structure de coûts intégrant les modèles Capex, Opex ou hybrides. Cette flexibilité, combinée aux capacités éprouvées de SimplyLive en matière de réalisation simplifiée, de replay, d’ingest et de playout en font une solution adaptée au marché pour des productions « tout-en-un ».