Nomad

L’intercom sans-fil Nomad de RTS utilise des beltpacks 16 canaux (TR-1000) et des points d’accès (AP-1000) communiquant via la technologie cryptée DECT pour la transmission audio sur IP. Un système Nomad peut inclure jusqu’à 120 points d’accès et gérer jusqu’à 100 beltpacks. Il peut s’intégrer à un système matriciel RTS (via Omneo, avec Dante/AES67) ou fonctionner en ST-2110 (avec redondance 2022-7), ainsi qu’en mode autonome. Le TR-1000 peut fonctionner en charge et, comme l’AP-1000, est certifié IP65 pour une utilisation en extérieur.

RVOC

RVOC (RTS Voice Over Cloud) est une solution intercom basée sur le cloud et architecturée sur AWS. Elle prend en charge jusqu’à 2 400 ports non bloquants et peut s’interconnecter à un système matriciel Odin ou Adam ainsi qu’aux keypanels (gamme KP) via la technologie RVON. La connectivité basée sur WebRTC permet une communication multiplateforme à faible latence, tandis que le cryptage et l’authentification assurent la sécurité. RVOC peut évoluer selon les besoins des utilisateurs, avec des licences activables pour une durée définie par l’utilisateur. RVOC permet la communication en temps réel entre équipes dans différents environnements.