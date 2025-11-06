sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

SATIS 2025 – RTW

6 Nov 2025 | News Divers

122 SONOMAG PREVIEW SATIS 2025 RTW TMxCore CSI audiovisuel

TMxCore

TMxCore est une plateforme de mesure audio issue de l’évolution des TouchMonitor TM7/TM9. Elle propose un affichage en temps réel via DisplayPort ou navigateur web, avec une compatibilité étendue aux formats immersifs multicanaux comme le 5.1, 7.1.4 et au-delà. TMxCore intègre le Speech Intelligibility Meter, développé en collaboration avec le Fraunhofer IDMT, pour mesurer la clarté des dialogues dans les productions audiovisuelles. Elle offre une connectivité IP complète avec les protocoles AES67, ST2110 et Dante.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...