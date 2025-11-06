TMxCore
TMxCore est une plateforme de mesure audio issue de l’évolution des TouchMonitor TM7/TM9. Elle propose un affichage en temps réel via DisplayPort ou navigateur web, avec une compatibilité étendue aux formats immersifs multicanaux comme le 5.1, 7.1.4 et au-delà. TMxCore intègre le Speech Intelligibility Meter, développé en collaboration avec le Fraunhofer IDMT, pour mesurer la clarté des dialogues dans les productions audiovisuelles. Elle offre une connectivité IP complète avec les protocoles AES67, ST2110 et Dante.