EventCast
EventCast est un système multi-caméras conçu pour le commentaire à distance d’événements sportifs. Il permet aux journalistes d’accéder à plusieurs angles de vue en temps réel afin d’améliorer la compréhension du contexte et des actions hors champ. Le dispositif offre une visualisation 360° des incidents clés, des réactions du public et des séquences non diffusées à l’antenne. EventCast intègre également une fonction de rediffusion à la demande, permettant aux utilisateurs de revoir et d’analyser des séquences de manière autonome via une interface de navigation intuitive.