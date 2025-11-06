MTH610
Le MTH610 est un système conçu pour les environnements professionnels tels que les interviews, le live, le broadcast, les conférences et le théâtre. Il utilise la technologie Linear pour une allocation de fréquences équidistantes sans intermodulation, offrant une portée étendue et une densité de canaux élevée :
jusqu’à 33 canaux/8 MHz ou 5 canaux/1 MHz, optimisant l’efficacité spectrale même en environnements RF saturés. Il dispose d’un enregistrement 32 bits flottants, d’un contrôle à distance via Wisycom BT App, d’une compatibilité avec plusieurs capsules tierces et d’une batterie lithium rechargeable.