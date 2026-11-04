Home et Dynamic Media Facility

Home, la plateforme de gestion et d’orchestration de Lawo, assure le contrôle des infrastructures média sur IP. Associée aux Home apps, des microservices de traitement exécutés sur serveur, elle permet de déployer et de réaffecter les ressources selon les besoins, sans dépendre de matériels dédiés. Au Satis 2026, Lawo présentera une démonstration de son approche Dynamic Media Facility (DMF), qui permet de répartir les ressources de traitement entre studios, infrastructures centralisées et productions à distance. Cette architecture est déjà utilisée sur des productions sportives internationales, avec des économies d’infrastructure à la clé.

mc²56

Lawo présentera la version logicielle 12.4 de la mc², qui améliore les flux de travail en production live et broadcast. Elle apporte notamment un analyseur en temps réel, des fenêtres de zoom adaptées à l’utilisation tactile, un contrôle amélioré des étages d’entrée tiers via Home, le rappel de préréglages externes via Ember+, le réglage du délai par échantillon et une authentification par clé API pour sécuriser la connexion entre MCX et Home. La version 12.6 sera également présentée en avant-première. Elle permettra notamment relier dynamiquement les surfaces de contrôle via Home, l’utilisation de mxGUI dans un navigateur et un affichage amélioré de l’affectation des bus AUX.

Diamond

Diamond est une console de mixage native IP destinée à la production radio et télévision. Son architecture modulaire permet de configurer la surface avec 2 à 60 faders physiques et jusqu’à 120 faders virtuels. Elle associe commandes physiques et interfaces tactiles, avec une prise en charge native de Ravenna/AES67 et des flux de travail SMPTE ST 2110-30 pour son intégration aux infrastructures IP. Associée au moteur audio Power Core, la console dispose de ressources DSP étendues, de fonctions de routage et de gestion des accès, ainsi que d’AutoGain, de la gestion des snapshots et d’outils de supervision intégrés. En option, les écrans tactiles Virtual Extension donnent accès aux traitements des canaux, au routage, aux niveaux et à l’état du système.

Power Core et infrastructures audio

La dernière version logicielle de Power Core ajoute la prise en charge de Lawo OnAir Designer et un égaliseur à cinq bandes, avec quatre bandes paramétriques et une bande de filtrage supplémentaire. Ces fonctions sont disponibles dans Power Core et l’application Home Power Core App. Lawo présentera également sa gamme d’infrastructures audio natives IP : consoles mc² et diamond, moteurs audio Power Core et A__UHD, et boîtiers de scène A__stage. Intégrées via Home et reposant sur des standards ouverts, ces solutions s’adressent aussi bien aux installations compactes qu’aux grandes productions broadcast, sportives, de divertissement et de spectacle vivant.