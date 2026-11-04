De la production à la diffusion des contenus, le salon francophone dédié à la création et aux innovations technologiques au service des marchés médias, du divertissement et de la communication audiovisuelle revient en 2026. Un rendez-vous pour rencontrer les professionnels et découvrir les dernières technologies, outils et services de l’écosystème audiovisuel.

Nous présentons dans les colonnes qui suivent une sélection de solutions que vous pourrez découvrir au SATIS. Nous avons choisi de nous focaliser sur les fabricants et distributeurs qui sont des interlocuteurs réguliers de SONO Mag, et dont une partie des produits s’inscrit dans l’univers de l’audiovisuel et du broadcast. Ne vous étonnez donc pas de n’y trouver aucune caméra ou mélangeur vidéo par exemple, produits qui sortent du champ technologique de SONO Mag.

Bonne lecture