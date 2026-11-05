Resolume Arena Niveau 2

Oliverdy propose un deuxième niveau de formation consacré à Resolume Arena, en complément d’un premier parcours consacré aux bases et à la prise en main du logiciel. Ce niveau avancé aborde notamment Pulse et ProDJLink, l’utilisation du timecode, la création de médias pixel-wise, ainsi que l’export et l’exploitation de fichiers SVG. La formation comprend également la participation à la réalisation d’un dossier technique vidéo. Les pré-inscriptions se font par téléphone. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre des demandes.

Contrôleurs mur LED

Cette formation Oliverdy porte sur l’installation et la mise en service de murs LED. Elle aborde les différentes étapes de l’installation, de l’assemblage mécanique au câblage, au routage des signaux et au paramétrage des contrôleurs. Les exercices s’appuient notamment sur des dalles Absen et ROE, ainsi que sur des processeurs LED NovaStar, Brompton et Colorlight. La formation traite également du calcul du pitch et de la résolution, de la fréquence de rafraîchissement et de la colorimétrie.

Smode

Oliverdy propose un parcours de 10 jours consacré au logiciel Smode, couvrant notamment le compositing 2D/3D, l’animation générative, le workflow non destructif et les outils utilisés en production live. Oliverdy travaille avec Smode depuis près de 10 ans et est centre de formation officiel. À l’issue de la session, une licence Smode valable trois mois est proposée pour poursuivre la pratique du logiciel. L’apprentissage est assuré par Erwan et Vincent, formateurs issus de Smode.