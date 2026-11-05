OnAir

Riedel annonce le lancement de sa gamme de micro-casques d’intercom professionnels OnAir, destinée entre autres au spectacle vivant, à la télévision et au sport. Ses points forts sont l’intelligibilité, l’ergonomie et la facilité d’entretien. La série OnAir 200 de modèles légers à une seule oreillette est disponible en versions XLR4F ou USB-C. La série OnAir 400, disponible en versions mono-auriculaire et bi-auriculaire, offre des commandes intégrées (PTT) ainsi qu’une connectivité interchangeable. De même que la série OnAir 500 qui a été conçue pour les environnements très bruyants tels que les sports mécaniques ; sa conception bi-auriculaire allie une isolation passive élevée à des commandes directement intégrées sur le casque (touche de réponse + deux boutons PTT sur l’oreillette).

Easy5G

Avec Easy5G, Riedel transpose la puissance de la 5G privée dans une solution aussi simple à déployer qu’un routeur Wi-Fi. Conçue pour les prestataires techniques événementiels, les diffuseurs ou les sites industriels, elle offre une connectivité fiable et de faible latence. Grâce à sa conception « plug-and-play »

et son interface web intuitive, le réseau est opérationnel en moins de 30 minutes avec une infrastructure et des compétences informatiques standard. Sur des fréquences dédiées, Easy5G évite la congestion des réseaux publics ; ses cellules extérieures couvrent de vastes zones et sa capacité d’ajustement des débits montants et descendants est adaptée à la transmission vidéo en direct. La solution répond aussi bien à des besoins de bulles 5G privatives temporaires que fixes.

Mixed Keyband

Riedel dévoile la fonctionnalité « Mixed Keybank » sur les SmartPanels de la série 1200 libérant ainsi tout leur potentiel. Conçus en effet comme des interfaces utilisateurs de nouvelle génération, les SmartPanels de la série 1200 savent désormais combiner sur une seule et même page des fonctionnalités d’intercom, de contrôle, de monitoring audio ou encore de time code, dans une optique d’optimisation du poste de travail à géométrie variable. Ce développement centré sur l’utilisateur incarne l’engagement de Riedel en faveur de modes d’exploitation intuitifs, évolutifs et parés pour l’avenir.