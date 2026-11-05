Heritage
Avec Heritage, Starway décline ses projecteurs Fresnel et à découpe autour de Techno Core, une technologie qui associe quatre éléments. Spectral Core, le moteur LED multispectral ; PikR Core, l’intelligence embarquée ; Power Core, l’alimentation dynamique pilotée ; et Filters Core, dédié à la restitution des couleurs dans le spectacle vivant. Cette architecture vise à assurer une lumière homogène, une restitution colorimétrique précise, des blancs de référence et un contrôle avancé dans l’espace colorimétrique CIE 1931 X,Y.