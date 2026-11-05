Le Tascam SS-R300N est un enregistreur audio professionnel à deux pistes doté d’une connectivité réseau. Conçu pour les installations fixes, les studios, les espaces de conférence et les environnements audiovisuels, il répond aux besoins d’enregistrement et de lecture audio au quotidien. Son intégration dans une infrastructure connectée facilite son utilisation au sein des systèmes de diffusion et de sonorisation. Destiné aux professionnels recherchant une solution fiable et polyvalente, le SS-R300N associe les fonctions essentielles d’un enregistreur deux pistes aux possibilités offertes par les équipements audio en réseau.