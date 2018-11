SATIS Screen4All – EUROLIGHT

CE QUE VOUS DEVEZ ALLER VOIR LES 6 ET 7 NOVEMBRE 2018 AUX DOCKS DE SAINT-DENIS

STAND : B22

Stellar réinvente la commande de l’éclairage grâce à la gestion automatique de réglages DMX et des interfaces de contrôle se connectant aux dispositifs de la série L et aux modèles SkyPanel d’Arri. Allez aussi découvrir la Litra-Pro, qui produit un faisceau doux et homogène et dispose d’une autonomie allant jusqu’à une heure à 100 % grâce à sa batterie embarquée rechargeable par microUSB standard. Etanche jusqu’à 30 m, elle se pilote également en Bluetooth via une application iOS ou Android. Enfin, Le SkyLink est le système de liaison DMX sans fil développé par Arri. Le récepteur SkyLink Receiver et la station de base SkyLink Base Station utilisent le système LumenRadio pour la communication DMX/RDM et la puce wi-fi dans la base station permet la commande via une console DMX ou une application sur tablette ou ordinateur. ■