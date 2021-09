a Satis TV revient et propose différents sujets de conférences/plateaux TV, rédigés avec des experts des secteurs du live et du sport. Pour y accéder, munissez-vous de votre accréditation. Gratuite, elle permet d’interagir en direct durant les conférences et d’accéder au live et aux outils de networking (chat, prise de rendez-vous en visio). ■