satis2022 – calrec

Stand B40-C42 – Audiopole

La console Calrec Argo se décline en versions S et Q. Cette dernière présente une rangée de modules de réglages supplémentaires et peut se configurer de 12 à 240 faders. Chaque section comprend un bac de 12 faders, une section de réglage ou de monitoring, un écran tactile et un deuxième écran de bargraphs qui peut incruster une image extérieure comme la mesure du niveau ou un retour vidéo. Les sections sont indépendantes et la console pilote le core ImPulse, nativement SMPTE 2110, pouvant offrir jusqu’à 2 500 bus de traitement et plus de 2 000 canaux d’entrée. Les réglages sont accessibles soit par le module de 48 boutons et potentiomètres par section, soit par l’écran tactile, soit par l’application Assist, disponible sur un navigateur HTML qui reprend la même ergonomie que la console. ■