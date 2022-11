satis2022 – clear-com

Stand B40-C42 – Audiopole

Le panneau IP V-Series IrisX de Clear-Com étend les capacités du panneau V-Series Iris d’origine, offrant des écrans TFT pour une luminosité accrue et une meilleure résolution combinée avec une capacité de ports accrue. L’IrisX s’intègre dans les productions en infrastructure IP en AES67. Avec tous les panneaux de la série V, l’IrisX tirera parti des fonctionnalités clés du logiciel Eclipse HX, notamment les workflows basés sur les rôles et plusieurs mesures de redondance, celle des cartes IP et celle du réseau. Les avantages supplémentaires de l’IrisX incluent la capacité de trois flux audio simultanés non compressés en duplex intégral et la rétrocompatibilité avec les cartes MVX-A16 et IVC-32. ■