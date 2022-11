satis2022 – CTP Systems

Stand B40-C42 – Audiopole

Le panneau commentateur Dante SCD1010 du constructeur anglais permet de monter facilement des cabines commentateur ou de traduction. Cette version est prévue pour un commentateur et dispose d’un préampli micro contrôlé numériquement. La connexion vers le réseau Dante s’effectue en cuivre ou fibre et le SCD1010 offre en plus trois entrées et six sorties analogiques permettant une utilisation autonome ou un secours en cas de problème de réseau. L’appareil peut être alimenté en 220 V, 12 ou en PoE et intègre un générateur de signal pour identification. ■