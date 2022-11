satis2022 – Exalux

Stand B22 – Eurolight

Eurolight présente l’Exatile Pixel d’Exalux, des dalles LED IPX4polyvalentes pour le tournage cinéma, la diffusion, l’événementiel et l’architecture. Ce produit est une fusion d’une dalle vidéo et d’un luminaire doté d’une matrice LED RVBB 32 × 32 entièrement pixélisable permettant d’obtenir de beaux effets d’éclairage. Parmi les caractéristiques, des dalles LED 1 024 pixels, un moteur LED ExaChrome (RVBB 3 000 K), une température de couleur de 1 800 K à 10 000 K, plusieurs modes de pixels : P1 (32 × 32), P4 (16 × 16), P16 (8 × 8), P64 (4 × 4), DMX/RDM + DMX sans fil (LumenRadio CRMX), Art-Net, sACN. L’alimentation se fait via une batterie V-Mount (14,4-26VDC). ■