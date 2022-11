satis2022 – INA

Stand A1

Destinée aux sonorisateurs expérimentés et installeurs-concepteurs, la formation Ingénierie de la diffusion sonore : maîtriser la conception et la mise en œuvre permet de s’initier à la conception évoluée de systèmes de diffusion et d’augmenter ses performances de technicien système grâce à la maîtrise des mesures acoustiques avancées utilisées en sonorisation. Les participants apprendront à monter un système de diffusion de type traditionnel et de type line array. Pour intégrer la formation, il faudra au préalable maîtriser l’utilisation des ordinateurs (PC ou MAC) et il est souhaitable d’avoir de bonnes bases d’acoustique. Durée : dix jours.

La formation Les technologies réseaux pour la sonorisation : comprendre et mettre en œuvre des infrastructures AOIP s’adresse aux techniciens du son et aux sonorisateurs. Elle permet de comprendre les bases techniques des réseaux appliquées à l’audio, savoir concevoir et exploiter de multiples configurations, comprendre et savoir administrer un switch, ou encore piloter les équipements via des liaisons Ethernet et Wi-Fi.

Parmi les prérequis, il sera nécessaire de maîtriser l’utilisation des ordinateurs (PC ou MAC). Durée : cinq jours. ■