satis2022 – Lawo

Stand B31

La console modulaire broadcast diamond Lawo peut être adaptée à tous les scénarios d’utilisation, allant de 2 à 60 faders. Sa taille compacte la rend idéale pour les cabines de production comme pour une régie nodale. Deux écrans TFT couleurs haute résolution par tranche, des faders et des encodeurs sensibles au toucher et le codage couleur selon le groupe de fonctions en font un outil très intuitif. Neuf types de modules permettent de choisir parmi deux agencements de tranches, deux options d’écoute et trois agencements de boutons/encodeurs. Les écrans tactiles HD de 13,3” de l’extension visuelle en option affichent des informations contextuelles : courbes d’égalisation, réglages de compression, fonctions DSP et acheminement des signaux. ■