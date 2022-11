satis2022 – Lumens

Le LC100 est un processeur multimédia tout-en-un développé par Lumens. Il permet d’enregistrer, de mixer et de diffuser en direct sur Internet. Conçu pour simplifier la production, il permet de centraliser la gestion du système et d’automatiser la production. Le LC100 possède six entrées : HDMI, SDI, USB, Ethernet et XLR avec alimentation fantôme, offrant une utilisation d’une large gamme de sources AV. Il peut enregistrer et diffuser en direct deux canaux de vidéo. Les enregistrements peuvent être capturés en interne sur un disque dur de 2 To pour un stockage local sécurisé. Le LC100 peut contrôler les caméras IP Lumens et déclencher des préréglages, ce qui en fait un véritable processeur multimédia tout-en-un.