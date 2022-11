satis2022 – Luminex

Stand B40-C42 – Audiopole

Les grandes infrastructures de réseau audiovisuel nécessitent souvent aujourd’hui un débit de 10 Gbps. Pour cela, le Gigacore 30i dispose de six ports fibre SFP 10 Gbps et de 24 ports 1 Gbps permettant ainsi de s’affranchir des contraintes de débit. Le Gigacore 30i offre une alimentation PoE++ de 90 W par port soit au total plus de 1000 W, la vitesse des ventilateurs étant contrôlée pour générer un bruit minimum. La gestion de l’horloge est prise en charge pour du PtPV2 assurant une compatibilité avec tous les protocoles (AES67, ST2110, Dante, Q-sys/Q-l, etc.). La configuration se fait à partir d’une page HTML et le réseau complet peut être visualisé et géré avec l’application ARANEO. Pour plus de sécurité, une alimentation redondée intégrée est proposée en option. ■