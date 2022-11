satis2022 – Martin by Harman

Stand C16 – Algam

Le MAC Aura XIP est un projecteur wash asservié haut de gamme qui intègre un nouvel effet Aura en filaments. Dernier-né de la famille MAC Aura, le XIP est le premier projecteur de sa catégorie qui conviendra à une multitude d’applications, en extérieur comme en intérieur, sans compromis en termes de poids, de taille, d’esthétique et de nuisances sonores. Il est doté d’un moteur LED amélioré et d’une optique permettant des faisceaux traçants de haute intensité, une lumière parasite maîtrisée et une projection wash à bords doux. ■