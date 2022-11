satis2022 – Oliverdy

Stand C52

Découvrez la formation Opérateur Disguise pour laquelle Oliverdy a obtenu l’agrément centre de formation Disguise France. Elle a pour objectifs d’acquérir les fondamentaux pour exploiter les capacités étendues du media-server Disguise & Designer en simulation 3D. Cette formation permet de maîtriser les compétences d’opérateur Disguise, d’exploiter Disguise dans le cadre d’installations fixes ou de prestations événementielles, d’encoder et restituer un show avec programmation timeline, cue et keyframe.

Elle est accessible aux opérateurs, techniciens et régisseurs vidéo.

Durée : 5 jours.