satis2022 – shure

Shure dévoile un manageur de spectre HF numérique AD600 destiné à s’intégrer aux configurations Premium dans l’univers du Broadcast, de la tournée ou en installation dans les théâtres. Il s’agit d’un outil puissant de planification des fréquences et de supervision du spectre en temps réel, entre 174 MHz et 2 GHz. Les fonctionnalités de coordination de fréquences permettent de scanner, de calculer et de déployer les fréquences de l’ensemble de votre système. Basé sur une connectivité Dante, l’AD600 possède un circuit de monitoring assurant l’écoute des canaux numériques Axient Digital, mais également de tous systèmes HF analogiques.