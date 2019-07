SBS ILLUMINE SA GRILLE DE PROGRAMMES

La soirée de lancement de la prochaine grille de programmes de la chaîne belge SBS s’est déroulée au Dock Arena de Bruxelles. Designer lumière de l’événement, Thomas Boets a spécifié 120 luminaires Robe, incluant des Tarrantula, des LEDBeam 150 et des BMFL Blade, fournis, comme la structure, le rigging et l’équipement audio, par le prestataire L&L Stage Service. Basée sur les idées directrices de SBS, qui cherche à créer un événement innovant, la proposition de Thomas s’est appuyée sur des tableaux originaux et quelques inspirations issues de ses récents travaux. Des présentations et clips vidéo émaillaient le déroulement et alternaient avec les prestations en direct. ■