Le prestataire SC-Management (77) a récemment acquis un Uniline Compact, choisi pour sa qualité sonore et l’étendue du réseau Uniline Compact existant en France. Ce choix leur permet de compléter leur parc pour des prestations de plus grande envergure. Sébastien Vaudez, gérant de SC-Management, est ravi de la proximité avec APG et les utilisateurs de la marque. ■