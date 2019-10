DTS complète sa gamme de découpes et Fresnel de taille compacte avec les Profilo LED 120 HQS et Scena LED 120 HQS. Ces projecteurs sont dotés d’une source LED Full RVBA sur mesure, dont la gestion permet au projecteur de bénéficier de la technologie HQS pour un rendu des blancs précis ainsi qu’une reproduction des couleurs saturées et des nuances pastel. ■