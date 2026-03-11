Pour le concert de Four Tet à l’Alexandra Palace en Angleterre, Ed Warren a choisi d’installer 58 barres motorisées COLORado PXL Curve 12 fournies par Lights Control Rigging au-dessus du public, pour une scénographie totalement immersive. Il raconte : « Ces nappes de lumière inclinées étaient à la fois impressionnantes, inquiétantes, uniques et accueillantes. Quand ils se rejoignaient au centre, les 58 projecteurs commençaient à basculer progressivement. Sur quinze minutes, le tilt augmentait jusqu’à engloutir toute la piste de danse. On entendait les gens applaudir quand la nappe de lumière atteignait leur bout du dancefloor. C’était inattendu — et très gratifiant de sentir le public aussi impliqué. » Face à un Alexandra Palace complet, le résultat est un dispositif en transformation permanente.