Sébastien Jadot, Commercial France Nord-Ouest chez Adam Hall

Adam Hall a annoncé l’arrivée de Sébastien Jadot en tant que Commercial pour le Nord-Ouest de la France, en poste depuis le 1er Septembre 2019. Fort d’une solide expérience de nos métiers ainsi que d’une connaissance approfondie des clients de sa région, Sébastien vient renforcer l’équipe France pour continuer le développement de nos activités sur le Nord-Ouest du pays. Sébastien Jadot : « J’ai démarré la musique, le son et l’éclairage à l’âge de 13 ans. 32 ans plus tard, je peux dire que ma passion est intacte et surtout indélébile ! L’essentiel dans la vie est de savoir revenir chez soi, là où nous nous sentons bien…chez moi c’est le monde de l’événementiel…Aujourd’hui, je suis très fier de rejoindre une entreprise comme Adam Hall auprès de personnes qui partagent les valeurs humaines et professionnelles identiques aux miennes. »

Nous souhaitons à Sébastien une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Contact:

Sébastien Jadot

sebastien.jadot@adamhall.com

+33 63 18 02 820 ■