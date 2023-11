Sébastien Jadot rejoint Highlite International

Highlite International a le plaisir d’accueillir Sébastien Jadot au sein de son équipe de ventes internationales depuis le 1er septembre 2023. Sébastien est le fer de lance des opérations dans les régions du Nord-Ouest et de l’Île de France, apportant avec lui plus de 35 ans d’expérience en tant que musicien passionné et deux décennies consacrées au monde fascinant de l’événementiel. Le parcours professionnel impressionnant de Sébastien et son engagement à comprendre et à relever les défis uniques de l’industrie s’accordent parfaitement avec l’engagement de Highlite International à fournir des solutions au marché. Il est prêt à recevoir vos demandes, à entamer des discussions et à entamer une collaboration fructueuse.

Contact:

sebastien.jadot@highlite.com

06 83 37 09 01