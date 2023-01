Sécurisation des achats de formations sur « Mon compte formation »

Depuis le 25 octobre 2022, face à l’augmentation des escroqueries, l’achat de formations sur le compte personnel de formation (CPF) passe désormais par FranceConnect+ et l’identité numérique de La Poste.

Le principe : FranceConnect peut être comparé à celui d’un passe-partout de serrurerie adapté au numérique : l’identifiant et le mot de passe d’un compte réputé très personnel et sécurisé servent de clé de connexion à plus de 1 400 services numériques. Cette clé évite de recréer autant de moyens d’accès dont la multiplication entraîne confusion et manque de fiabilité. Six comptes répondant à des exigences de sécurité élevées, avec une vérification en deux étapes, à l’aide d’un identifiant et d’un code secret via un smartphone, sont ainsi utilisés comme moyens de connexion reconnus.

Il s’agit des comptes : Impot.gouv.fr, Assurance maladie (ameli.fr), mutualité sociale agricole (msa.fr), de l’identité numérique La Poste, de Mobile Connect et Moi et d’Yris. ■