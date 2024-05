Épisode 1 : les casques

Si des opérations telles que le levage par moteurs ou l’utilisation de chariots élévateurs sont réservés aux techniciens certifiés, manipuler de l’équipement parfois lourd, installer du matériel tel que des enceintes acoustiques, des luminaires ou des éléments de décor est le quotidien de la plupart des professionnels du spectacle. Les équipements de protection individuels, EPI, sont prévus pour améliorer la sécurité des techniciens.

Entendons-nous bien. Cette série de tutoriels se focalise sur les opérations réalisées lors du montage et du démontage d’un événement ou d’un spectacle scénique, par tout un chacun parmi les techniciens. Dans ces moments où, au sein de l’équipe, chacun donne un coup de main à son collègue du jour, au fur et à mesure de l’avancement du montage du plateau. Aller enficher des enceintes de rappel sur des pieds, grimper sur un escabeau pour orienter un PAR ou nouer un rideau sur un pont semi-levé sont autant d’opérations qui se font au départ du sol, mais en hauteur tout de même, dans cette zone intermédiaire qui ne semble pas présenter suffisamment de danger pour justifier de faire appel à un spécialiste du travail en hauteur. Et de toute façon, les riggers du jour sont tous déjà bien occupés à gérer le levage des ponts, écrans, line arrays et autres éléments pendus au grill.

Les EPI – Équipements de protection individuelle

Selon l’article art. R4311-8 à 13 du code du travail, un EPI est « un dispositif ou moyen porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ». Le même code précise que « l’employeur doit veiller à la sécurité et la protection de ses salariés ».

Un spécialiste du travail en hauteur, équipé d’une protection antichute.

Les métiers de la prestation et de l’installation présentent des risques objectifs. Pourtant, chacun de nous l’a constaté, la prise en compte de l’importance des EPI n’est pas, loin s’en faut, identique d’une prestation à une autre. La législation définit bien le cadre des mesures de précaution à respecter pour la prévention des risques dans un environnement tel que celui des spectacles vivants, mais il faut bien constater que les différents prestataires et leurs responsables techniques n’ont pas tous la même considération du sujet. Et si les professionnels certifiés du levage et de l’accrochage que sont les riggers et autres cordistes veillent quasi systématiquement à s’équiper du matériel de sécurité tel que des chaussures de sécurité, un harnais avec longes, un casque, des gants… force est de constater que ce n’est pas toujours le cas chez les autres techniciens.

Pourtant, ces techniciens vont évoluer dans le même environnement que les professionnels du rigg. Et une manille qui chute du grill sur le casque d’un rigger n’aura pas les mêmes conséquences que si elle atterrit sur le crâne nu du technicien de plateau.



EPI, les malaimés des plateaux

Alors pourquoi voit-on si peu d’EPI portés par les techniciens son et lumière ?

Des études soulignent de multiples raisons. Le défaut d’information du responsable technique envers les techniciens en est une, mais d’autres sont beaucoup plus étonnantes. Le technicien considère souvent que le risque est faible et maîtrisé, et donc l’EPI inutile. On rencontre aussi une forme de rejet de principe des règles, comme si se mettre en danger inutilement pouvait être glorieux… Citons une troisième raison, l’aspect esthétique. Certes, les chaussures de sécurité n’ont sans doute pas l’élégance des dernières sneakers à la mode, mais ce n’est pas ce qu’on attend d’elles.

L’option qui prévaut généralement semble être de laisser à chacun son libre arbitre. Dont acte. Pour notre part, nous ne pouvons que recommander à chacun de porter sur le plateau à minima des chaussures de sécurité et des gants, panoplie complétée d’un casque dans les périodes de levage ou descente du matériel, ainsi que de bouchons de protection acoustique pour les moments bruyants.

Et ce sont ces différents éléments essentiels que nous allons évoquer dans les différents épisodes de ce tuto.

EPI N°1 : le casque

Systématiquement porté par les spécialistes du travail en hauteur, il est souvent délaissé par les autres techniciens intervenant sur le plateau. Face à la chute d’objets les plus divers, mais aussi aux chocs possibles avec l’environnement – on pense à la structure, aux ponts, au décor – il protège pourtant efficacement la tête qui le porte. Le casque reste sans doute à ce titre le plus important équipement de protection individuel.