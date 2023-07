Sécurité électrique #10

Le rôle de l’électricien

Le ou les techniciens électriciens interviennent pour les besoins d’un spectacle, d’une manifestation culturelle et événementielle. Ils réalisent l’installation, l’exploitation et le démontage d’une distribution électrique, dans le respect des règles de l’art et de sécurité des personnes et des biens. Ils fournissent une distribution électrique fiable aux autres corps de métiers intervenants sur le site.

Pour prétendre à occuper ce rôle, il est nécessaire de disposer de compétences reconnues, qui peuvent se traduire sous différentes formes. Dans ce premier volet, nous détaillerons les notions d’« habilitations électriques ».

L’habilitation électrique, une exigence réglementaire

Elle est obligatoire pour toutes les personnes qui interviennent sur les installations électriques ou dans leur voisinage dans certaines conditions d’accès à des pièces conductrices. L’indice IP2X marquant la frontière de la limite de protection.

L’habilitation nécessite une formation préalable et se concrétise par la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les missions qui lui sont confiées.

L’habilitation du technicien n’est donc pas directement liée à sa qualification professionnelle. Et la délivrance par l’employeur d’une habilitation ne le dégage aucunement de sa responsabilité.

Autre point important, l’habilitation ne suffit pas à autoriser son titulaire à effectuer en autonomie les travaux pour lesquels il est habilité. Il doit être clairement désigné par son employeur pour ces opérations. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.