Sécurité électrique #11

Le CQP d’électricien du spectacle vivant

Dans notre précédent épisode, nous avons évoqué l’univers des habilitations électriques. Destinées à sensibiliser les techniciens à l’aspect sécurité électrique de leur travail, elles ne certifient aucune compétence particulière d’électricien. C’est en revanche l’objectif du Certificat de Qualification Professionnel d’électricien du spectacle vivant, donc le cursus est accessible en formation continue ou en contrat de professionnalisation.

Ce diplôme récent a été créé pour permettre aux électriciens du spectacle de bénéficier du statut d’intermittent du spectacle. Le CQP d’électricien du spectacle vivant est la seule formation certifiante reconnue dans le domaine. Elle est délivrée par la CPNEF-SV, la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant. Le CQP est préparé dans un organisme de formation agréé. Fonctionnant comme un « diplôme de branche », cette certification peut être valorisée auprès d’un employeur mais elle n’est pas obligatoire.

Après un bilan sur l’employabilité des diplômés du CQP, une refonte du référentiel de compétence et de la grille de validation est actuellement en cours en vue d’un nouveau dépôt auprès de France Compétences.

Blocker, électro, group man… depuis que l’électricité existe, des rôles spécifiques ont vu le jour. Les vocables laissent supposer une compétence ou une prérogative spécifique dans le domaine de l’électricité. Méfions-nous des raccourcis.

Historiquement, les blockers avaient le rôle-clé de patcher la multitude de projecteurs traditionnels aux gradateurs. Ce rôle n’existe pour ainsi dire plus, mais le nom est resté. Durant les spectacles, le blocker moderne surveille les armoires pour intervenir sur tout éventuel défaut.

Un blocker à la surveillance des armoires au Zénith de Dijon.

Chargé de brancher les différents projecteurs dans les domaines du spectacle, du cinéma… l’électro n’est pas non plus un électricien. Son rôle est bien entendu clé, mais il ne réalise que des branchements électriques « standard », avec des connecteurs électriques isolés qui ne nécessitent pas de qualification ni d’habilitation particulière.

Finissons nos exemples avec le groupman, celui qui gère les groupes électrogènes. Ses fonctions ne sont pas non plus focalisées sur l’électricité, ses compétences seront beaucoup plus celles d’un diéséliste.

En revanche, au-delà des techniciens intervenant directement sur l’installation et la distribution électrique, les métiers de la scène parmi les plus sensibles sont aujourd’hui par exemple celui de backliner. Amené à intervenir sur la scène pour le confort des artistes, il peut par exemple changer la lampe d’un ampli de guitare. Il va pour cela entrer dans le périmètre de risque et décapotant l’appareil électrique. Toutes les opérations de maintenance et d’entretien sont d’ailleurs potentiellement à risque. Changer la lampe d’un projecteur, un fusible ou tout élément potentiellement alimenté n’est pas anodin.

Rôles du titulaire

Le technicien titulaire de ce CQP se destine à préparer, organiser, installer, maintenir et démonter la distribution électrique d’un spectacle. Dans le détail, il va réaliser la préparation du matériel nécessaire selon les instructions données, l’adaptation du plan d’implantation, la vérification de l’outillage et des équipements de protection individuelle et collective, la répartition des armoires mobiles, le tirage de câbles, la connexion des armoires et des câbles aux appareils et à la source d’énergie, la mise en place des protection électriques, des prises de terre et des liaisons équipotentielles, le démontage de l’installation électrique, le compte-rendu de son activité, la vérification de l’installation avant mise sous tension, le test des différentes installations électriques après mise sous tension, la surveillance de l’installation, l’intervention lors d’un défaut constaté, l’isolement et le traitement des pannes ainsi que la maintenance préventive et corrective du matériel de distribution électrique.

Les titulaires du CQP exercent en tant que salariés permanents (CDI ou CDD) ou en tant qu’intermittents (CDD d’usage) pour des employeurs du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel, du loisir ou de l’événementiel. Ils évoluent généralement avec l’expérience vers la fonction de chef électricien.