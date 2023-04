Sécurité électrique #7

7e partie – Groupes électrogènes

La fiabilisation des moyens techniques d’un événement passe par une préparation minutieuse, et par la redondance de plus ou moins de maillons de la chaîne, en fonction de l’enjeu du moment. À partir d’un certain degré d’exigence, la redondance de l’alimentation en énergie se pose. Elle passe par le déploiement d’un ou plusieurs groupes électrogènes.

Le rôle d’un groupe électrogène est de produire de l’énergie électrique de façon autonome, à partir d’une énergie fossile, la plupart du temps un hydrocarbure. Cette source d’énergie permet à un moteur à explosion de générer une énergie mécanique. Cette énergie entraine un alternateur qui la transforme en énergie électrique.

Schématiquement, l’alternateur est composé d’un rotor équipé d’électroaimants qui tournent à l’intérieur d’un stator composé d’un bobinage en cuivre. Le champ magnétique tournant généré par le rotor induit un courant dans la bobine. Après régulation, celui-ci sera délivré en sortie de l’alternateur.

La fréquence du signal électrique délivré va dépendre de la vitesse de rotation de l’alternateur. Le moteur thermique dispose donc d’un circuit de régulation permanente de l’injection afin de maintenir cette fréquence constante quel que soit le besoin en énergie sollicité. Et l’énergie mécanique délivrée par le moteur est contrôlée pour être en permanence identique à celle absorbée par l’alternateur.

Si la puissance délivrée par le moteur est insuffisante, le courant électrique de sortie verra sa fréquence baisser, ce qui n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de l’installation.

Cas d’usage

Un groupe peut être utilisé en production autonome d’énergie, c’est-à-dire dans un site où le réseau de distribution public est absent ou difficile à acheminer. Ce peut être le cas dans un festival en plein air, pour une scène isolée. Dans cette situation, le groupe sera la seule source d’énergie et fera office de réseau de distribution.

Les groupes de production de pointe sont destinés à renforcer l’énergie d’un réseau de distribution en cas de besoins dépassant les capacités nominales du réseau. Ce type de groupe est rarement déployé en événementiel.