SEGON JS SERIES

Distribuées par Rondson, les enceintes acoustiques JS Series de Segon Professional Audio sont destinées à sonoriser les installations extérieures en Public Address. La série JS-EST est conçue pour des petites applications. De 40 à 150 W, elles peuvent se câbler en ligne 100 V ou basse impédance 16 Ω. Disponibles en noir ou blanc, leur indice de protection IP 46 est adapté à une utilisation en extérieur. La série JS-FWT, quant à elle, s’adapte aux plus grandes installations, comme les complexes sportifs, stades ou parcs des expositions. De 150 à 300 W, elles peuvent se câbler en ligne 100 V ou basse impédance 8 Ω. De coloris blanc et IP 56, elles sont étanches pour une utilisation en extérieur et résistent aux intempéries. ■