Sélection pour l’Eurovision en Vari-Lite

Pour représenter la France lors de l’Eurovision 2022, ce sont 12 chansons et 16 artistes qui ont été nominés parmi plus de 3 000 candidatures. Une sélection de dix artistes solo, un duo et un quatuor, dont l’heureux lauréat a été départagé à l’issue d’une émission en direct sur France 2, suite au vote du public et d’un jury d’artistes. Comme il est de mise à chaque événement de cette institution, le spectaculaire était au rendez-vous sur un plateau inédit. C’est le prestataire Dushow TV qui déployait la mise en lumière conçu par Swann Mytnik et, qui pour la première fois en France, intégrait 60 projecteurs asservis VL5LED Wash de Vari-Lite, disposés sur des cerces en trois lignes de 20 machines. ■ #varilite