Séminaire Meyer Sound

Du 25 au 28 septembre 2023, Best Audio & Lighting a organisé la venue de Bob McCarthy pour animer un séminaire de réglages des systèmes de sonorisation. Connu pour son implication dans la société Meyer Sound avec le développement du S.I.M, et pour ses travaux sur l’optimisation et les réglages des systèmes de sonorisation, Bob McCarthy est un pilier de la profession. Les cours se sont déroulés en anglais avec une traduction faite par José Gaudin et Sana Bassam Romanos. Plus de 80 personnes de France et d’autres pays du monde sont venues se rappeler les notions de physique. Les sessions ont permis également aux étudiants de faire les premiers montages avec les 2100 LFC.