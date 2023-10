Séminaires au Plasa 2023

ETC a participé au Plasa avec une série de séminaires, présentant les dernières avancées de l’éclairage scénique sous forme de jeux interactifs dans une zone d’arcade. Pendant trois jours, des spécialistes produits d’ETC ont animé des conférences « Lighting + Production Theatre ». La prochaine version de la Hog 4 OS v4.0 a été présentée, et d’autres thèmes ont été abordés tels que « comment configurer facilement un environnement de programmation 3D », l’exploration des configurations, et les technologies utilisées pour créer un espace de narration immersif. ETC a aussi présenté ses derniers produits, notamment les asservis Halcyons, les projecteurs ColorSource V et Source 4WRD Color II, et la gamme de consoles Eos Apex.