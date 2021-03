Séminaires Obsidian

Best Audio & Lighting organisera dans son studio, des sessions de démonstration sur les consoles Obsidian, et en profitera pour détailler le mapping Dylos, inclus dans les consoles Elation.

Le formateur, Boris Jacob, profitera également de ce moment opportun pour présenter rapidement les lyres Elation Mondrian et Rembrandt.

Calendrier :

Du mardi 30 Mars au vendredi 2 avril

Une session le matin de 9h30 à 12h30

et une deuxième session de 13h30 à 16h30

Adresse :

18 rue du Meunier – Zac du Moulin – 95700 Roissy-en-France

Uniquement sur rendez-vous

Veuillez adresser votre demande à Alain Lheriteau : alain@bestaudio-lighting.fr ■