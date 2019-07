SENNHEISER À L’EUROVISION

Le fabricant allemand est fournisseur officiel depuis des années de l’Eurovision, un événement suivi par 180 millions de téléspectateurs et 10 000 spectateurs sur place.

140 micros et 196 retours IEM, le tout sans fil, ont été mis en œuvre sur le site de Tel-Aviv, en Israël. Sennheiser et son partenaire local Kilim ont travaillé main dans la main avec la société Agora, en charge de la partie audio, pour assurer le déploiement et le monitoring du système, choisi parmi les gammes Digital 6000, Digital 9000, et complété de 42 canaux de série 2000. L’enjeu de cette édition était la répartition de l’événement sur deux halls séparés, ainsi que l’incidence électromagnétique de l’immense mur de LEDs du hall principal. ■