Sennheiser : Dear Reality

Dear Reality annonce la toute dernière version de dearVR Monitor et son offre groupée Immersive Bundle, réunissant les deux plug-ins pour la réalisation d’un workflow de mixage spatial. dearVR Monitor donne accès à une salle de mixage virtuelle et immersive, via un simple casque pour créer un mix n’importe où et dans différents formats. Cette mise à jour V1.13 inclut quatre nouveaux profils de casque – dont les modèles Sennheiser HD 800 S et Neumann NDH 30, le gestionnaire de licence Dear Reality et le support natif de Pro Tools M1. Couplée avec la solution de spatialisation dearVR PRO de Dear Reality, elle permet ainsi aux utilisateurs de produire de l’audio immersif.

