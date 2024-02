Sennheiser : du Dante bicanal pour son système de microphone EW-DX

La gamme Evolution Wireless Digital s’enrichit notamment d’un récepteur Dante numérique bicanal en demi-rack, le EW-DX EM 2 Dante. À la suite des premiers composants mis sur le marché, EW-DX simplifie les workflows professionnels avec des technologies optimisées pour déployer et faire évoluer facilement un système UHF numérique. Parmi ces nouveautés figurent le récepteur Dante bicanal en demi-rack, un chargeur réseau en cascade et une antenne active directionnelle à fixer au mur. Les logiciels Sennheiser Control Cockpit, Wireless Systems Manager et l’appli Smart Assist ont été mis à jour de ces nouveaux composants EW-DX.