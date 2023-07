Voici la 5e génération des systèmes de micro sans-fil Sennheiser pour caméra. EW-DP s’adresse aux créateurs de contenus, réalisateurs et producteurs. Le récepteur EW-DP EK, compact et intelligent, est simple d’utilisation. Un système magnétique permet d’empiler les unités, lesquelles sont commandables à distance via l’appli Smart Assist.