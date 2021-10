SENNHEISER EVOLUTION WIRELESS DIGITAL

Basée sur l’application Smart Assist, les connexions sans fil s’établissent automatiquement. La technologie Bluetooth Low Energy permet l’accès à distance au système et facilite la synchronisation avec le récepteur. Les émetteurs EW-D ont une plage dynamique d’entrée de 134 dB. L’appli scanne l’environnement à la recherche de fréquences libres et peut établir les liens sans fil à intervalles de 600 kHz sans calcul de fréquences. Les systèmes de micro sans fil ont une faible latence, de 1,9 milliseconde, et l’émetteur a une autonomie de douze heures avec le chargeur BA 70. La largeur de bande de 56 MHz possède 90 canaux par bande. Les émetteurs à main EW-D sont compatibles avec les capsules sans fil Sennheiser ou Neumann. ■